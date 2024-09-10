Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, будет ли «Зенит» искать замену Волкову

10 Сентября 2024 • 16:38 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Появилась информация о трансферных планах санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, 22-летний футболист на одной из тренировок «Зенита» порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок.

Как стало известно Metaratings, в «Зените» не планируют приобретать еще одного правого защитника до конца текущего трансферного окна из-за травмы Волкова.

Напомним, Волков присоединился к «сине-бело-голубым» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара».

В составе петербуржцев защитник сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Волков трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Сентября
16:38
Стало известно, будет ли «Зенит» искать замену Волкову
14:24
Агент Помазуна: «Ведём переговоры с несколькими клубами»
14:17
ЦСКА нацелился на молодого форварда
09 Сентября
18:28
Дивеев: ЦСКА устроит только первое место
15:11
Гранат ответил, кто заслуживал получить награду лучшего тренера месяца в РПЛ
10:57
Чугайнов - о Глушенкове в «Зените»: «У него просто пошло, сложились многие факторы»
08 Сентября
22:52
Семак ответил, может ли «Зенит» подписать Рабио
20:28
Смородская: «Ожиданий от Соболева в «Зените» никаких нет»
19:40
Семак — о матче с «Кайратом»: «Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику»
19:34
Семак прокомментировал дебют Соболева в «Зените»
18:56
Балахнин: Большой вопрос, усилит ли Соболев «Зенит» 1
17:57
Непомнящий — о яркой игре Глушенкова: «Не уверен, что это надолго» 1
07 Сентября
23:55
Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Фидальго в «Зенит»
23:31
Канищев: Волков — потеря для «Зенита»? Просто неприятный факт, не более
19:32
«Зенит» намерен подписать Антона Миранчука — хавбек хочет в Европу 1
19:24
Семшов выделил лучшего тренера РПЛ на старте сезона
17:22
Семшов отреагировал на серьёзную травму игрока «Зенита»
16:10
Угаров предположил, почему Клаудиньо сдал
12:09
Мостовой: «Первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных»
09:14
Гранат назвал главную причину спада в игре «Зенита»
06 Сентября
20:46
Семшов рассказал, кто его удивил на старте РПЛ
19:00
Радченко: «Зенит» - главный претендент на чемпионство»
18:56
Агент Помазуна: «Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается»
18:45
Отец Тюкавина: Костя отказал «Зениту», и я уважаю его выбор 2
18:34
Радченко: Не ожидал, что Глушенков так заиграет 2
15:05
Александр Медведев: «Сергеев — образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»
14:33
ЦСКА нацелился на форварда из МЛС
13:20
Семак — о паузе: «Для нас важно перевести дух»
13:11
Семак рассказал, когда Соболев дебютирует в «Зените»
13:04
Семак высказался о состоянии Глушенкова
05 Сентября
18:22
Рианчо: «Соболев сделал выбор, на который имел право»
16:33
Стоцкий — о Батракове: «Такие игроки всегда будут интересны «Зениту»
13:08
Соболев провёл первую тренировку с «Зенитом»
04 Сентября
18:02
Пономарёв считает, что Соболев испортит игру «Зенита» в нападении 3
15:01
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:42
Кирьяков считает, что «Зенит» лидирует из-за ошибок конкурентов
03 Сентября
21:34
В ЦСКА оценили старт нового сезона
20:35
ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца 1
19:43
Мостовой: «У меня не очень хорошая ситуация в «Зените»
19:34
Андрей Мостовой не верил в переход Соболева в «Зенит»
17:10
Агент Голенкова: «Мы готовы к переходу в ЦСКА»
16:52
Агент Сафонов ответил, считает ли переход Соболева главным трансфером лета в РПЛ
16:14
Алексей Сафонов ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова
15:41
Угаров назвал единственного конкурента «Зенита» в чемпионате России
12:52
Колосков: «Карпин всё верно сказал про Соболева» 2
09:33
Пономарёв: «Чалов тормозом был в ЦСКА» 1
02 Сентября
20:09
Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство» 1
19:55
Глушаков отреагировал на переход Соболева
18:20
Андрей Мостовой: Мне самому интересно, как пройдёт адаптация Соболева в «Зените»
17:48
Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника
14:20
Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»
14:10
Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту» 2
01 Сентября
22:27
Пономарёв: «Соболев будет тормозом для «Зенита»
19:45
Стало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»
16:27
«Соболева будет ждать горячий приём на стадионе «Спартака» — Валерий Новиков
15:14
Гаврилов: Соболев — игрок для тульского «Арсенала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
«Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
17:58 · Россия. Премьер-лига
Шелия назвал четырёх сильнейших голкиперов России
17:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» одолел «Чайку» и поднялся с последнего места
17:51 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков рассказал о стажировке в «Интере» и «Севилье»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Думаю, Миранчук перешёл в «Сьон» из-за комплексов»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Маухуб – однозначное усиление, он из футбольной страны»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «Садулаев – мегаталант»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Артур Гомес заявил, что не знает свою позицию в «Динамо»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Силкин не исключил, что Фомин может уехать в Европу
17:04 · Россия. Премьер-лига
Маухуб: «Я не боюсь конкуренции с Тюкавиным»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Трансферы завершены, мы считаем, что мы усилились»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Артур Гомес рассказал, кто из динамовцев повлиял на его переезд в Москву
16:39 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Гомес рассказал, что он успел выучить по-русски
16:38 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, будет ли «Зенит» искать замену Волкову
16:31 · Россия. Премьер-лига
«Урал» расстался с очередным легионером официально
16:29 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на защитника «Спартака» слухи
16:23 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Фомин — системообразующий футболист «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Я очень рад продлить контракт с «Динамо»
16:07 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о продлении контракта с Фоминым официально
15:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин удивлён, что Джикия не востребован в РПЛ 1
15:31 · Россия. Премьер-лига
Пименов выделил главное качество Барко
15:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Абаскаль и рядом не стоит со Станковичем, это совершенно разный калибр» 2
15:14 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: Кайфую от игры «Спартака»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: У меня было несколько вариантов в Европе
15:02 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА близок к аренде Гуарирапы с правом выкупа эксклюзив
14:54 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич — об уходе Соболева: «Слава богу, что всё закончилось»
Все новости
Рекомендуем