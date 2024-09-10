Стало известно, будет ли «Зенит» искать замену Волкову

Появилась информация о трансферных планах санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, 22-летний футболист на одной из тренировок «Зенита» порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок.

Как стало известно Metaratings, в «Зените» не планируют приобретать еще одного правого защитника до конца текущего трансферного окна из-за травмы Волкова.

Напомним, Волков присоединился к «сине-бело-голубым» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара».

В составе петербуржцев защитник сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.