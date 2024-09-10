Екатеринбургский «Урал» и защитник Эмерсон Иллой-Айет расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Новостью делится пресс-служба клуба Мелбет-Первой лиги.

Эмерсону 28 лет, футболист провёл в «Урале» два последних года карьеры. Родился игрок обороны, как ни странно, в Одессе, является выпускником академии местного «Черноморца». Также на протяжении карьеры он выступал в «Карпатах», «Ниве», датском «Вайле», армавирском «Торпедо» и «СКА-Хабаровске».

«Урал» после вылета из РПЛ выступает в Первой лиге. По итогу девяти туров екатеринбургский клуб с 18 очками занимает второе место, отставая от первого на балл.