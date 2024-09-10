Европейский клуб нацелился на защитника «Спартака»

Крайний защитник «Спартака» Олег Рябчук может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По сведениям Metaratings, к 26-летнему футболисту серьезный интерес проявляет клуб из французской Лиги 1. Сообщается, что между сторонами были контакты в неформальной обстановке.

В зимнее трансферное окно французы могут вступить в переговоры по покупке Рябчука, отмечает источник.

В текущем сезоне защитник принял участие в восьми играх с учетом всех турниров и стал автором одного ассиста.

Действующий трудовой договор Рябчука со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в четыре миллиона евро.