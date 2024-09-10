Пивоваров: «Фомин — системообразующий футболист «Динамо»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с хавбеком команды Даниилом Фоминым.

«Фомин приходил молодым, сейчас он уже состоявшийся профессионал, системообразующий футболист клуба. Мы рады, что он останется с нами», — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Функционер добавил, что «Динамо» развивается и надеется что-то выиграть в ближайшем будущем.

Ранее пресс-служба столичного клуба объявила о продлении контракта с 27-летним Фоминым до 2029 года.

После семи туров «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.