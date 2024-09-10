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Фомин: «Я очень рад продлить контракт с «Динамо»

10 Сентября 2024 • 16:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.09 14:15

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал продление контракта с клубом.

10 сентября пресс-служба «бело-голубых» объявила о продлении контракта с игроком до 2029 года.

— Я очень рад продлить контракт с «Динамо». Это тот клуб, где можно расти, развиваться и прогрессировать. В первые 5 лет с «Динамо» трофеев выиграть не удалось, но на последующие 5 лет есть задача исправить ситуацию, — приводит слова Фомина журналист Александр Боярский.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.   
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Евро-Футбол.Ру,
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