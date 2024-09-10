«Динамо» объявило о продлении контракта с Фоминым

Московское «Динамо» продлило трудовой договор с полузащитником команды Даниилом Фоминым. Об этом «бело-голубые» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Новое соглашение 27-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано до 2029 года.

Фомин выступает за столичный клуб с 2020 года, перебравшись из «Уфы». За это время он провел 144 матча во всех турнирах, забил 27 голов и стал автором 20 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

15 сентября «Динамо» примет «Ахмат». Начало матча восьмого тура РПЛ запланировано на 14:15 по мск.