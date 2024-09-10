Сёмин удивлён, что Джикия не востребован в РПЛ

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации с бывшим защитником «Спартака» Георгием Джикией.

Напомним, после окончания прошлого сезона 30-летний футболист покинул «Спартак». До сих пор игрок находится в статусе свободного агента.

По словам Сёмина, он удивлен, что Джикия не востребован среди команд Российской премьер-лиги.

— Но мне трудно сейчас объективно оценить уровень формы Джикии, потому что он уже давно не играет, — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

В прошлом сезоне Джикия появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.