Пименов выделил главное качество Барко

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием об игре новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Главное качество Барко — он связывает оборону с атакой. «Спартак» до Барко — это разрозненная команда, атаковали как могли, оборонялись очень плохо», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

25-летний аргентинец присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В футболке «красно-белых» Барко принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил три гола и записал в свой актив три результативные передачи.

По итогам семи туров «Спартак» находится на четвертой строчке в чемпионате России, сумев набрать 14 очков.