Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов выделил главное качество Барко

10 Сентября 2024 • 15:31 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием об игре новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Главное качество Барко — он связывает оборону с атакой. «Спартак» до Барко — это разрозненная команда, атаковали как могли, оборонялись очень плохо», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

25-летний аргентинец присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В футболке «красно-белых» Барко принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил три гола и записал в свой актив три результативные передачи.

По итогам семи туров «Спартак» находится на четвертой строчке в чемпионате России, сумев набрать 14 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Пименов Эсекьель Барко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Сентября
15:31
Пименов выделил главное качество Барко
15:14
Хлусевич: Кайфую от игры «Спартака»
15:09
Хлусевич: У меня было несколько вариантов в Европе
14:54
Хлусевич — об уходе Соболева: «Слава богу, что всё закончилось»
14:38
Обухов: «Спартак» поборется за чемпионство»
14:31
Бушманов: Барко — один из лучших игроков РПЛ
14:05
Хлусевич назвал лучших защитников РПЛ
09 Сентября
20:13
Онугха отказал «Локомотиву» и «Спартаку»
19:18
Кечинов: Если «Спартак» получит свободные зоны, то у «Динамо» будут большие проблемы
17:42
Кордоба отказал «Спартаку» — известна причина
16:10
Орлов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко
14:42
Мангаш прошёл медосмотр для трансфера в «Спартак»
14:06
Классен: «Барко хорошо обыгрывает, берёт игру на себя»
14:00
Классен рассказал, советовался ли со Станковичем перед уходом из «Спартака»
08 Сентября
22:40
В Испании удивлены формой Виллиана Жозе
21:46
«Спартак» может отложить покупку опорника
21:33
Гранат оценил состав «Спартака»
21:20
Гранат оценил прогресс Умярова при Станковиче
07 Сентября
23:23
Бышовец считает «Спартак» одним из претендентов на чемпионство
20:59
Глушаков: «В России Промес пойдёт только в «Спартак»
16:10
Бывший тренер «Спартака» уверен, что «Зенит» даст шанс конкурентам 1
15:43
Александр Мостовой высказался о возможном приобретении защитника Мангаша
11:23
Камоцци: «Мне действительно жаль Джикию»
06 Сентября
21:58
«Спартак» объявил имена ещё троих участников матча звёзд
16:47
Дьяков оценил перспективы «Спартака» со Станковичем
16:22
Кузьмичёв: Игра Жозе — разочарование для «Спартака»
15:32
«Спартак» не собирался покупать Голенкова
15:30
Кечинов не верит, что Промес вернётся в «Спартак»
13:40
Симонян: Я не помню, чтобы кто-то сам уходил из основы «Спартака» в другой клуб 1
05 Сентября
20:40
Стоцкий: «Барко — сильный футболист» 1
20:29
Стоцкий: «Спартак» Станковича может побороться за чемпионство
19:54
В агентстве Мангаша отреагировали на информацию о возможном срыве трансфера игрока в «Спартак»
17:32
Первак — о Кордобе: «Спартаку» нужен настоящий нападающий
16:22
Заварзин считает, что Кордоба не поможет «Спартаку» стать чемпионом
16:14
Руслан Литвинов ответил, когда российский футболист выиграет «Золотой мяч»
14:05
Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»
13:35
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможной покупке Кордобы 1
13:15
Кечинов: Кордоба усилит «Спартак»
13:01
Радимов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко 1
03 Сентября
21:07
Андрей Мостовой ответил, согласился бы перейти в «Спартак» 1
20:14
Андрей Мостовой: «Барко сразу стал лидером «Спартака»
19:51
Андрей Мостовой: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне
18:04
Бушманов: «Без Бабича нельзя представить оборону «Спартака»
17:37
Мангаш попрощался с «Виторией Гимарайнш» — игрок перейдёт в «Спартак»
16:32
Агент Сафонов: «Спартак» угадал с покупкой Барко
15:55
Агент: Потенциальный новичок «Спартака» Мангаш может не выдержать давления большого клуба
15:13
Наумов: «Спартак» не станет чемпионом с Глебовым
15:04
«Спартак» купит ещё одного новичка после трансфера Мангаша
14:10
«Ростов» запросил у «Спартака» 13 млн евро за Глебова
02 Сентября
19:43
«Спартак» следит за португальским защитником
19:24
Кафанов: Максименко может уехать в Европу
19:16
Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию» 1
18:11
Дмитрий Черышев рассказал, в чём прибавил «Спартак» при Станковиче
17:31
Андрей Червиченко назвал место Соболева в «Зените» 4
17:31
Желько Петрович объяснил, почему Станковичу будет тяжело сделать «Спартак» чемпионом
15:20
Литвинов: «Если уходить из «Спартака», то только в Европу» 3
15:12
Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»
01 Сентября
23:34
Булатов: «Спартак» – главный конкурент «Зенита»
22:12
Булатов уверен, что Соболев ещё пригодился бы «Спартаку» 1
21:25
«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов
19:10
Грачёв: «Футболистам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера»
17:52
Алексей Попов: «Жозе думал, поиграет, как в Саудовской Аравии»
17:45
Алексей Попов: «На протяжении карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов»
17:35
Даниил Денисов: «Путь спартаковца — непростая задача»
16:17
Юндер не интересен «Спартаку»
16:09
Стало известно, где «Спартак» ищет вингера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
«Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
16:29 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на защитника «Спартака» слухи
16:23 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Фомин — системообразующий футболист «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Я очень рад продлить контракт с «Динамо»
16:07 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о продлении контракта с Фоминым официально
15:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин удивлён, что Джикия не востребован в РПЛ
15:31 · Россия. Премьер-лига
Пименов выделил главное качество Барко
15:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Абаскаль и рядом не стоит со Станковичем, это совершенно разный калибр» 2
15:14 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: Кайфую от игры «Спартака»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: У меня было несколько вариантов в Европе
15:02 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА близок к аренде Гуарирапы с правом выкупа эксклюзив
14:54 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич — об уходе Соболева: «Слава богу, что всё закончилось»
14:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» договорился с «Ростовом» по переходу Уткина слухи
14:38 · Россия. Премьер-лига
Обухов: «Спартак» поборется за чемпионство»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Барко — один из лучших игроков РПЛ
14:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Ведём переговоры с несколькими клубами»
14:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на молодого форварда слухи
14:11 · Россия. Премьер-лига
Раскрыто будущее Николсона в «Спартаке»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич назвал лучших защитников РПЛ
12:55 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев оценил старт «Динамо»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян отреагировал на переход Севикяна в «Локомотив»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Из «Спартака» уходит нападающий
12:32 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Соболев: «Для меня главное, чтобы команда побеждала» 1
12:02 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона»: «Станкович может добиться со «Спартаком» больших результатов»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Надеюсь, что в будущем получится провести прощальный матч за «Динамо»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» договорился с новым нападающим
Все новости
Рекомендуем