Мостовой: «Абаскаль и рядом не стоит со Станковичем, это совершенно разный калибр»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой безжалостен по отношению к Гильермо Абаскалю - бывшему наставнику московского клуба. Абаскаль проруководил клубом два года, но был с позором изгнан, а его место занял сербский специалист Деян Станкович, ранее тренировавший такие клубы, как итальянская «Сампдория» и сербская «Црвена Звезда».

- Вот был в «Спартаке» такой человек — Абаскаль. За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра, - цитирует слова Мостового bookmaker-ratings.ru.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.