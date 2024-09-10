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Мостовой: «Абаскаль и рядом не стоит со Станковичем, это совершенно разный калибр»

10 Сентября 2024 • 15:15 Комментировать (2)

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой безжалостен по отношению к Гильермо Абаскалю - бывшему наставнику московского клуба. Абаскаль проруководил клубом два года, но был с позором изгнан, а его место занял сербский специалист Деян Станкович, ранее тренировавший такие клубы, как итальянская «Сампдория» и сербская «Црвена Звезда».

- Вот был в «Спартаке» такой человек — Абаскаль. За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра, - цитирует слова Мостового bookmaker-ratings.ru.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Dorian
10 Сентября 2024 в 15:53
Зуб даю, чио результата при Станковиче за два года будут хуже. И Мостовой переобуется
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ингерман
10 Сентября 2024 в 15:47
ай.. ща паглядим какой эта штангович.. А-ха-ха-ха! )))
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