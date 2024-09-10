Хлусевич: Кайфую от игры «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об игре команды под руководством Деяна Станковича.

«Когда есть результат, ты в любом случае будешь получать удовольствие. Даже если ты просто бьешь мяч и выигрываешь. Самая главная задача — победа. Так что да, я кайфую», — приводит слова Хлусевича портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в копилке 14 баллов.

15 сентября команда Станковича встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».