Хлусевич: У меня было несколько вариантов в Европе

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос об интересе со стороны европейских команд.

«Варианты [из Европы] были, да, и не один. Это очень интересные клубы, но тогда появились определенные сложности, связанные с личным. Не могу об этом говорить», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Защитник признался, что хочет поиграть в Европе, как и любой амбициозный футболист.

Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Рыночная стоимость Хлусевича, по данным портала Transfermarkt, составляет пять миллионов евро.