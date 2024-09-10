Предложение, которое сделал ЦСКА Сочи по аренде Сауля Гуарирапы, про которое мы уже писали, предусматривает право выкупа за 3 миллиона евро, в ближайшее время должно быть принято итоговое решение сторон.

Напомним, что Гуарирапа выступает за «Сочи» с начала 2024 года, сперва южане арендовали его у венесуэльского «Каракаса», но быстро разобрались, что в их руки попал достаточно талантливый игрок, в результате чего ему был предложен четырёхлетний контракт.

В российском чемпионате позади уже семь туров, московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.