Хлусевич — об уходе Соболева: «Слава богу, что всё закончилось»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе форварда Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Слава богу, что все закончилось и решилась эта ситуация для клубов, для него самого и для ребят из команд», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

По словам футболиста, никого в команде не напрягала эта ситуация, ведь она не имеет отношения к игрокам «Спартака».

В конце августа «Зенит» объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака». Нападающий подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.