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«Ахмат» договорился с «Ростовом» по переходу Уткина слухи

10 Сентября 2024 • 14:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.09 14:15

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в ближайшее время перейдёт в «Ахмат» на правах аренды.

Как утверждает «РБ Спорт», стороны договорились о трансфере 24-летнего хавбека, в ближайшее время все будет официально оформлено. Отмечается, что в договор не включен пункт о выкупе футболиста.

Напомним, ранее сорвался переход Уткина в турецкий клуб «Хатайспор».

В нынешнем сезоне полузащитник появился на поле в семи матчах во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий контракт Уткина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.

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