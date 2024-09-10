Обухов: «Спартак» поборется за чемпионство»

Воспитанник «Спартака» Владимир Обухов высказался об игре «красно-белых» на старте нового сезона чемпионата России.

Напомним, Обухов выступал за «Спартак» до 2016 года.

Футболист признался, что после поражения от «Оренбурга» не верил в «Спартак», но сейчас команда показывает достойную игру.

— Они мне нравятся. Нынешний «Спартак» поборется за чемпионство, — приводит слова Обухова Metaratings.

На данный момент подопечные Деяна Станковича находятся на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

15 сентября «Спартак» встретится в гостях с «Динамо». Игра восьмого тура РПЛ пройдет в Махачкале.