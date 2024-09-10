Бушманов: Барко — один из лучших игроков РПЛ

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре аргентинского хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко.

По мнению специалиста, на данный момент Барко является одним из лучших футболистов Российской премьер-лиги.

— Можно сказать, что он постепенно становится лидером «Спартака». Сейчас практически вся игра команды идет через него, — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В составе «Спартака» 25-летний Барко принял участие в шести играх чемпионата России, отметился тремя голами и сделал три результативные передачи.

После семи туров «красно-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.