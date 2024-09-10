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Агент Помазуна: «Ведём переговоры с несколькими клубами»

10 Сентября 2024 • 14:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Варианты есть, но скажу тогда, когда подпишем бумаги. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

При этом агент отказался говорить от клубов из каких лиг есть предложения по Помазуну.

Напомним, последние три года Помазун провел в аренде в «Урале», однако минувшим летом он вернулся в ЦСКА. В нынешнем сезоне 28-летний вратарь на поле пока не выходил.

Действующий контракт Помазуна с «армейцами» рассчитан до лета 2028 года.

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