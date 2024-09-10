ЦСКА нацелился на молодого форварда

Колумбийский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа может перебраться в ЦСКА.

Как стало известно «РБ Спорту», столичный клуб ведет переговоры с южанами по поводу аренды 21-летнего Гуарирапы.

В текущей кампании форвард принял участие в девяти матчах Мелбет-Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три ассиста.

Действующий трудовой договор Гуарирапы с «Сочи» рассчитан до июня 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 млн евро.

14 сентября ЦСКА примет на своем поле «Зенит» в рамках восьмого тура РПЛ, начало — в 16:30 по мск.