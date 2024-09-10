Раскрыто будущее Николсона в «Спартаке»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Конечно же, Шамар остается в «Спартаке». Может ли он уйти зимой? В футболе все возможно, как вы прекрасно знаете. Но сейчас он снова в «Спартаке», — приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

Напомним, Николсон принадлежит «Спартаку» с января 2022 года, однако прошлый сезон он провел в аренде во французском «Клермоне».

Действующий трудовой договор 27-летнего ямайца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.