Хлусевич назвал лучших защитников РПЛ

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о лучших защитниках Российской премьер-лиги.

«Себя ставить нельзя, а не поставить — плохо. Так что давайте без крайних защитников (смеется). Пускай будут все спартаковские — Бабич, Чернов и Литвинов», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

После семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 14 набранных очков. Стоит сказать, что «красно-белые» пропустили всего три гола — столько же мячей пропустил «Краснодар», а меньше только у «Зенита» (1).

15 сентября «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.