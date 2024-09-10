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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич назвал лучших защитников РПЛ

10 Сентября 2024 • 14:05 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о лучших защитниках Российской премьер-лиги.

«Себя ставить нельзя, а не поставить — плохо. Так что давайте без крайних защитников (смеется). Пускай будут все спартаковские — Бабич, Чернов и Литвинов», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

После семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 14 набранных очков. Стоит сказать, что «красно-белые» пропустили всего три гола — столько же мячей пропустил «Краснодар», а меньше только у «Зенита» (1).

15 сентября «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

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Спартак Москва Никита Чернов Срджан Бабич Руслан Литвинов Даниил Хлусевич ещё теги

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