Скопинцев оценил старт «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил старт своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«У Лички есть свои требования, я стараюсь давать свой максимум. Надеюсь, мы вместе добьемся поставленных задач. Старт для «Динамо» получился неплохим, где-то мы недобрали свои очки, но играем бодро», - приводит слова Скопинцева Sport24.
После семи проведенных туров «бело-голубые» набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России «Динамо» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Встреча пройдет 15 сентября.
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