Скопинцев оценил старт «Динамо»

«У Лички есть свои требования, я стараюсь давать свой максимум. Надеюсь, мы вместе добьемся поставленных задач. Старт для «Динамо» получился неплохим, где-то мы недобрали свои очки, но играем бодро», - приводит слова Скопинцева Sport24.