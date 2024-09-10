Тикнизян отреагировал на переход Севикяна в «Локомотив»

«Он является воспитанником «Локомотива» и для него это хороший шаг. Станет ли основным игроком? Этот вопрос надо адресовать тренерскому штабу. Увидим ли армянскую связку в РПЛ? Время покажет», - приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.