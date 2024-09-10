Тикнизян отреагировал на переход Севикяна в «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о трансфере полузащитника Эдгара Севикяна.
«Он является воспитанником «Локомотива» и для него это хороший шаг. Станет ли основным игроком? Этот вопрос надо адресовать тренерскому штабу. Увидим ли армянскую связку в РПЛ? Время покажет», - приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.
Напомним, что Севикян перешел в стан «железнодорожников» из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды с возможностью выкупа.
По итогам семи туров Премьер-лиги «Локомотив» с 15 баллами занимает третье место в турнирной таблице.
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