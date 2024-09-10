Из «Спартака» уходит нападающий

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин временно покидает «красно-белых». Нападающий продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге.

Согласно данным журналистов Metaratings.ru, 20-летнего форварда возьмет в аренду «Сочи». Мелёшин уже отправился в расположение южан.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Павел сыграл две встречи, не отметившись результативными действиями. Срок действующего контракта форварда с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.