Форвард «Зенита» Соболев: «Для меня главное, чтобы команда побеждала»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что для него успехи команды важнее личных достижений. 27-летний форвард дебютировал за питерцев в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).

«Предголевую передачу можно занести себе в актив? Наверное, можно, но для меня всегда самое главное, чтобы команда побеждала. Неважно, в товарищеских играх или официальных», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Александр перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Нападающий подписал с петербургским клубом трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.