Игрок «Акрона»: «Станкович может добиться со «Спартаком» больших результатов»

Хавбек тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович поделился мнением о работе соотечественника Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».
«Он может добиться со «Спартаком» больших результатов. За чемпионство идёт большая борьба. Могу только надеяться, что в РПЛ развернётся настоящая битва за золото в этом сезоне», - передает слова полузащитник «РБ Спорт».
После семи туров чемпионата России «Спартак» набрал 14 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В ближайшем матче «красно-белым» будет противостоять махачкалинское «Динамо».
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