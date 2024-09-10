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Революция в футболе: игра может резко поменяться после введения тайм-аутов

10 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать (1)

Недавно проходил матч Ла Лиги между «Атлетико» и «Эспаньолом», где во втором тайме рефери сделал паузу на водопой. Так вот во время этой паузы главный тренер «матрасников» собрал команду вокруг себя и очень эмоционально что-то объяснял, то есть Симеоне вёл диалог с командой и обращался даже к кому-то лично. Отметим, что в других видах спорта мы это видим регулярно, такая практика называется тайм-аутами. В этом тексте попробуем разобраться, не пора ли в футболе тоже ввести тайм-ауты.

Плюсы

Давайте сразу скажем, что вне зависимости от количества плюсов и минусов тайм-ауты могут существенно повлиять на тактические изменения в футболе. Это, можно сказать, будет глобальным изменением во всей индустрии. Именно поэтому вопрос о введении тайм-аутов в футболе вызывает так много обсуждений в последнее время.

И первый плюс, который несёт за собой введение тайм-аутов, – это планирование стратегии прямо во время матча. Конечно, этот плюс прежде всего для тренеров и команд. Обращали ли вы внимание, как, например, в волейболе, баскетболе или гандболе может всё резко поменяться после того, как тренер берёт тайм-аут? В нужный момент матча наставник берёт тайм-аут для того, чтобы сбить темп соперника и внести корректировки в игру. И если во время футбольного матча тренер обращается к отдельно взятому игроку, который просто пробегает мимо него по бровке, то во время тайм-аутов наставник может предельно чётко общаться с каждым из членов команды, к тому же все они собраны вместе, а значит, коллектив полностью понимает поставленные задачи. Ведь во время матча тренеры всегда анализируют не только свою команду, но и соперников. Этой минуты будет достаточно, чтобы наставник смог оперативно объяснить своим футболистам все слабости соперника, которые он выявил по ходу этого матча. Особенно актуальным этот вопрос может быть в том случае, если команда с первых минут столкнулась с каким-то сюрпризом от соперников. Например, соперники играют в совершенно другом ключе, нежели разбирали на подготовке. Поэтому тренеру в таком случае нужно максимально быстро и оперативно собрать команду для того, чтобы объяснить ей, как нужно перестроиться.

Второй плюс можно назвать достаточно банальным. Это просто дополнительный отдых для игроков. Иногда матчи проходят в очень высоком темпе, и в условиях непрерывного игрового времени тайм-ауты могли бы предоставить футболистам возможность восстановиться. Понятно, что это не целый перерыв, но даже минуты может хватить для того, чтобы восстановить дыхание и заиграть новыми красками.

Третьим плюсом я бы выделил более обдуманные замены. Когда наставники делают замены, они полагаются исключительно на собственную интуицию и картину игры, которую они видят со стороны. Но ведь не всегда можно прочувствовать свой коллектив только с бровки. Во время тайм-аута наставник ведёт диалог со своими футболистами, и в этом разговоре может выясниться, что кто-то устал, кто-то не готов играть дальше. В таком случае тренер может сразу объяснить команде замену, которую он делает, и расписать уже изменённую тактику под другого футболиста.

Ну и четвертым плюсом я бы выделил тоже достаточно банальную вещь. Это моральная поддержка. Зачастую тайм-аут нужен для того, чтобы просто встряхнуть команду, а не объяснять ей какие-то тактические уловки. Тренер может просто толкнуть какую-то мотивационную речь, благодаря которой команда может заиграть совсем по-другому.

Минусы

Учитывая, что введение тайм-аутов – это весьма спорное предложение, у него есть и минусы. И их, кстати говоря, тоже немало. И первый очень значимый недостаток – это сбой ритма игры. Многие болельщики как раз любят футбол за его непрерывность, тут нет чистого времени, нет строгих рамок ограничения таймов. Ведь футбол в целом построен на непрерывном ритме игры, а тайм-ауты могут значимо нарушить этот ритм. Это, в свою очередь, может вызвать негодование со стороны фанатов.

Сложность в использовании тоже может стать определённым минусом. То есть как именно тайм-ауты будут вводиться – это достаточно долгий процесс. В волейболе, например, игра постоянно прерывается, и после любого очка тренер может взять тайм-аут. В гандболе и баскетболе тайм-ауты можно брать только при собственном владении мячом. Вероятно, если тайм-ауты в футболе будут введены, то они будут работать схожим с гандболом и баскетболом образом, потому что брать тайм-аут во время выхода мяча в каких-то моментах будет неправильно. Например, мяч улетел в аут и команда хочет максимально быстро его разыграть, потому что команда соперников не успела вернуться на свою половину. И здесь хитрый тренер соперников может просто взять тайм-аут и сбить эту атаку. Поэтому эти тонкости нужно, конечно, учитывать.

И третий минус, если его можно таковым назвать, – это нарушение традиций. Всё-таки футбол существует уже не одно столетие, и кардинальное изменение подхода к игре может задеть чувства болельщиков.

Мнения

А теперь пришло время поговорить о том, что думают футбольные люди о внедрении тайм-аутов в этот вид спорта. Более десяти лет назад ещё Жозе Моуринью высказался касательно тайм-аутов. Португальский специалист уверен, что они сделали бы футбол лучше. «Тайм-ауты – это то, что, по-моему, может сделать футбол немного лучше. Это позволило бы тренеру поддерживать связь с игроками во время матча. Тренер мог бы попросить у судьи минуту, как делается в американских видах спорта. Это могло бы быть определённым решением», – сказал Моуриньо в интервью CNN.

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Поддержал коллегу и экс-наставник «Милана» Стефано Пиоли. Наставник уверен, что тренеру нужен диалог с командой во время игры.

«Я любитель сочетать тактику и мотивацию, поэтому было бы неплохо чаще общаться с футболистами по ходу матчей», – считает Пиоли.

Такой же точки зрения придерживается и итальянский тренер Антонио Конте. Он вообще предложил ввести двухминутные перерывы.

«Было бы неплохо иметь тайм-ауты, поскольку со скамейки сложно послать сообщение игрокам во время матча. Тренеру был бы полезен, например, двухминутный тайм-аут», – отметил Конте на одной из пресс-конференций.

Сообщается, что с ним согласен и Хосеп Гвардиола, который тоже присутствовал на данной конференции.

А вот, кстати, мнений против в тренерской среде не так много. Ярый противник введения тайм-аутов – экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. «В других видах спорта тайм-ауты – это другая специфика. А в футболе она своя. Здесь слишком высока цена гола. Чем меньше пауз и задержек, тем для футбола лучше», – сказал тренер в интервью «Чемпионату».

Так или иначе, единого мнения по поводу введения тайм-аутов в футболе нет. Однако всё чаще складывается ощущение, что данное нововведение как будто бы необходимо. Всё-таки это способно внести некую новизну в мировой футбол.  

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
10 Сентября 2024 в 15:44
нафиг эту ерунду...тренируйте команду во время тренировок, мотивируйте в паузу между таймами, и не надо придумывать лишнего.....что надо сделать - так то четкое время без 6-10 дополнительных после каждого тайма, в итоге матч не 90 минут, а все 120 идет......
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