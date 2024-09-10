Шунин: «Надеюсь, что в будущем получится провести прощальный матч за «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил, почему отказался сыграть прощальный поединок за столичный коллектив.
«Надеюсь, что в будущем получится провести прощальный матч за «Динамо», если все это одобрят. Я бы хотел красиво попрощаться с болельщиками», - передает слова Шунина «Чемпионат».
Напомним, что Шунин выступал за «Динамо» с 2007 года. Голкипер провел в составе московской команды 366 матчей. В 125 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.
По итогам семи туров чемпионата России «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице.
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