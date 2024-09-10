«Акрон» договорился с новым нападающим

Нападающий «Хапоэля» Мавис Чибота близок к переезду в Российскую премьер-лигу. По информации журналистов Sport5, 28-летний игрок согласовал трудовое соглашение с тольяттинским «Акроном».

Ожидается, что во вторник, 10 сентября, футболист прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Чибота выступает за «Хапоэль» с 2023 года. В общей сложности нападающий провел за этот клуб 30 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 500 тысяч евро.