Кирьяков вспомнил о Роналду, комментируя трансфер Миранчука

Футбольный специалист Сергей Кирьяков поделился мыслями относительно перехода российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Сьон» - стартовая площадка для Антона. Попытка обратить на себя внимание через Швейцарию, потому что она под рукой у скаутов. Ехать в Швейцарию почти в 29 лет не опасно. Посмотрите на Роналду, это пример для всех футболистов», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».
Миранчук присоединился к швейцарскому клубу на правах свободного агента. 28-летний полузащитник подписал двухлетний контракт. За «Сьон» россиянин будет выступать под десятым номером.
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