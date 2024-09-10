Кирьяков вспомнил о Роналду, комментируя трансфер Миранчука

«Сьон» - стартовая площадка для Антона. Попытка обратить на себя внимание через Швейцарию, потому что она под рукой у скаутов. Ехать в Швейцарию почти в 29 лет не опасно. Посмотрите на Роналду, это пример для всех футболистов», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».