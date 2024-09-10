Скопинцев рассказал о своей роли в «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о своей роли в коллективе.
«Я ощущаю себя одним из самых опытных игроков. Через несколько месяцев будет пять лет, как я в «Динамо». Чувствую дополнительную ответственность и желание провести в клубе как можно больше лет», - передает слова капитана команды Sport24.
В текущем сезоне чемпионата России 27-летний защитник сыграл семь матчей без голевых действий. По итогам семи туров РПЛ «Динамо» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке «бело-голубые» примут на своем поле грозненский «Ахмат».
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