Алдонин отреагировал на слова Пиняева о «Зените»

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал нежелание полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в петербургский «Зенит».
«Молодому футболисту не стоит сразу хвататься за более выгодное предложение. Им нужно улучшать свою игру и выходить в стартовом составе. В «Зените» такой возможности не будет», - передает слова Алдонина «РБ Спорт».
Напомним, что Пиняев играет за «железнодорожников» с 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2028-го. В текущем сезоне Сергей провел восемь поединков, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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