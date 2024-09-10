Лещук: В России для меня существует только один клуб

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с журналистами высказался о возможной смене клубной прописки.

«В России для меня существует только «Динамо», - приводит слова вратаря «Советский Спорт».

Лещук – воспитанник футбольной академии «бело-голубых». Цвета первой команды он защищает с 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2028 года. Трансферная стоимость вратаря составляет 600 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата России Лещук провел всего одну встречу. После семи туров Премьер-лиги «Динамо» с 13 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.