Аршавин: «Болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что болельщики петербургского «Зенита» могут не принять новичка команды Александра Соболева. Игрок перешел из московского «Спартака» минувшим летом.

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Соболев - игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев подписал с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на три года. В контракте предусмотрена опция продления сотрудничества на один сезон.