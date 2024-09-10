«Пари НН» ведёт переговоры с бывшим полузащитником «Реала»

«У нас было общение. Конечно, есть вещи, которые беспокоят, их все понимают - повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная красивая история», - высказался представитель «Пари НН» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».