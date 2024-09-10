«Пари НН» ведёт переговоры с бывшим полузащитником «Реала»

Футбольный функционер Александр Удальцов, который является спортивным директором «Пари НН», дал комментарий относительно возможного трансфера российского хавбека Дениса Черышева.
«У нас было общение. Конечно, есть вещи, которые беспокоят, их все понимают - повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная красивая история», - высказался представитель «Пари НН» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Последним местом работы 33-летнего полузащитника была итальянская «Венеция». В настоящий момент Черышев является свободным агентом. Стоит отметить, что Денис никогда не выступал в чемпионате России.
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