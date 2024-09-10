«Это будет шедевр»: Канчельскис предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении форварда Артёма Дзюбы в московский «Спартак».
«Спартак» взял 37-летнего Довбню - уникальная команда, их действия никто не понимает. Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
В настоящий момент 36-летний Дзюба находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне нападающий защищал цвета московского «Локомотива». Он провел 26 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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