Петржела: «В «Зенит» можно заманить только деньгами, это катастрофа»

«Заслуживает ли он уважения за то, что он готов выбрать Европу и футбол, а не «Зенит» и деньги? Да. В «Зените» нет русских спортсменов почти. В «Зенит» можно заманить только деньгами, это катастрофа», - передает слова специалиста «Всепроспорт».