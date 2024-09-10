Петржела: «В «Зенит» можно заманить только деньгами, это катастрофа»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на нежелание полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в петербургский клуб.
«Заслуживает ли он уважения за то, что он готов выбрать Европу и футбол, а не «Зенит» и деньги? Да. В «Зените» нет русских спортсменов почти. В «Зенит» можно заманить только деньгами, это катастрофа», - передает слова специалиста «Всепроспорт».
«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В новом розыгрыше турнира подопечные Сергея Семака лидируют после семи туров, имея в своем активе 17 набранных баллов.
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