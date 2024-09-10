Канчельскис назвал вариант, при котором Дзюба завершит карьеру

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями насчет будущего нападающего Артёма Дзюбы.

«Думаю, Дзюба где-то появится до конца трансферного окна. Артем все-таки вписал свое имя в историю, кому-то он точно не помешает в РПЛ. Если команду не найдет, тогда завершит карьеру», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент Дзюба является свободным агентом. В прошлом сезоне 36-летний центрфорвард выступал за московский «Локомотив». Нападающий поучаствовал в 26 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.