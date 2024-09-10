Лепсая: «Кордоба летом очень хотел в «Зенит»

Экс-директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая поделился мыслями о потенциальном трансфере нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в петербургский «Зенит».

«Кордоба летом очень хотел в «Зенит». Потом этот вариант перестал быть реальным. Тогда сторона футболиста решила переходить бесплатно по окончании контракта», - рассказал Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании колумбийского форварда также заинтересован московский «Спартак».

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Кордоба провел четыре встречи, забил гол и сделал ассист. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2025 года.