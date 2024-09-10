Колосков - о Миранчуке: «Потеря бойца, которую не заметят»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Потеря бойца, которую не заметят. Для «Локомотива» - это в какой-то степени потеря. Миранчук - опытный игрок, квалифицированный. Такого игрока «Локомотиву» не хватает. А так он уехал и уехал, без потерь», - приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».
Миранчук покинул «железнодорожников» после завершения сезона-2023/2024. Между сторонами истекло трудовое соглашение. Антон подписал со «Сьоном» контракт на два года. Полузащитник будет играть в швейцарской команде под десятым номером.
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