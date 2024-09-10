Шунин назвал два клуба РПЛ, с которыми вёл переговоры

Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о вариантах продолжения карьеры после ухода из стана «бело-голубых».

«В России были варианты? «Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы всё обсудили, но здесь уже я сам отказался», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Шунин покинул столичный клуб в связи с завершением трудового договора. За первую команду «бело-голубых» вратарь выступал с 2007 года. В общей сложности Антн провел 366 поединков, в 125 из которых отстоял на ноль.