Григорян назвал самого надёжного вратаря РПЛ

Российский специалист Александр Григорян назвал самого надежного, по его мнению, вратаря РПЛ в нынешнем сезоне. Тренер сделал выбор в пользу Евгения Латышонка, выступающего в петербургском «Зените».

«Я выделяю Латышонка. При минимуме моментов у ворот «Зенита» ему удалось сделать достаточно много важных и сложных сейвов», - поделился мыслями Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Латышонок стал игроком петербургского клуба минувшим летом, перейдя из калининградской «Балтики». В текущем сезоне Евгений поучаствовал в восьми матчах «сине-бело-голубых», в которых пропустил всего три мяча.