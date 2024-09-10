Тюкавин ответил на вопрос о трансфере в Европу

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин поделился мыслями относительно возможного переезда в Европу.

«Есть ли амбиции попробовать силы в Европе? Если буду без травм играть, забивать и меня заметят, почему бы и нет. Когда придёт дело к этому, обсудим всё с руководством «Динамо» и примем решение», - передает слова нападающего «РИА Новости Спорт».

Срок действующего трудового соглашения между Тюкавиным и «бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард провел семь матчей, забил гол и отдал ассист.