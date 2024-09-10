Шунин высказался об уходе из «Динамо»

«Хотел бы затронуть момент, когда футболисты, которые долго играли в одном клубе, уходят из него не очень красиво. Если бы мне сказали, что не будут продлевать контракт - это было бы честно. Хуже, когда с человеком никто не разговаривает», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».