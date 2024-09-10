Шунин высказался об уходе из «Динамо»

Экс-голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин прокомментировал решение руководства «бело-голубых» не подписывать с ним новый трудовой договор.
«Хотел бы затронуть момент, когда футболисты, которые долго играли в одном клубе, уходят из него не очень красиво. Если бы мне сказали, что не будут продлевать контракт - это было бы честно. Хуже, когда с человеком никто не разговаривает», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».
Шунин покинул московский клуб в связи с завершением контракта. За первую команду «Динамо» голкипер выступал с 2007 года. В общей сложности он провел 366 поединков, в 125 из которых отстоял на ноль.
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