Сычёв прокомментировал трансфер Миранчука в Швейцарию

«Нормально отношусь к выбору Миранчука. Скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг», - передает слова Сычёва Sport24.