Сычёв прокомментировал трансфер Миранчука в Швейцарию

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Сычёв отреагировал на переезд полузащитника Антона Миранчука в Швейцарию. 28-летний игрок подписал контракт с клубом «Сьон».
«Нормально отношусь к выбору Миранчука. Скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг», - передает слова Сычёва Sport24.
Миранчук перешел в швейцарский клуб на правах свободного агента. Антон подписал двухлетний трудовой договор. До переезда в Европу полузащитник долгое время выступал за московский «Локомотив».
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