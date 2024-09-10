Гурцкая: «Со стороны «Спартака» неадекватно покупать Кордобу»

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на информацию об интересе столичного «Спартака» к центральному нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«У Кордобы через 10 месяцев кончается контракт, и он не будет его переподписывать. Со стороны «Спартака» неадекватно покупать нападающего за 15 миллионов», - поделился мнением Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что колумбийский форвард выступает за краснодарский коллектив с 2021 года. В общей сложности Кордоба провел 91 поединок в составе «быков», отметившись 46 забитыми мячами и 22 результативными передачами.