Аршавин высказал мнение о переходе Миранчука в «Сьон»

«Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать. Команда только вышла, имеет маленький бюджет и всё на этом», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».