Аршавин высказал мнение о переходе Миранчука в «Сьон»

Экс-нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал трансфер полузащитника Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон».
«Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать. Команда только вышла, имеет маленький бюджет и всё на этом», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
28-летний российский хавбек подписал со швейцарским клубом трудовое соглашение на два года. Миранчук пополнил ряды «Сьона» в статусе свободного агента. Предыдущим его местом работы был «Локомотив».
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