Радимов отреагировал на выбор Антона Миранчука

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение Антона Миранчука продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.
«Мне казалось, что лучше бы он продолжил карьеру в России. Антон решил попробовать себя в зарубежном чемпионате. Он наверняка посоветовался с семьёй - решили попробовать выйти из зоны комфорта», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
О трансфере Миранчука в швейцарский «Сьон» было объявлено в понедельник, 9 сентября. Российский хавбек заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение. За новую команду Антон будет выступать под десятым номером.
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