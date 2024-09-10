Радимов отреагировал на выбор Антона Миранчука

«Мне казалось, что лучше бы он продолжил карьеру в России. Антон решил попробовать себя в зарубежном чемпионате. Он наверняка посоветовался с семьёй - решили попробовать выйти из зоны комфорта», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».