Орлов: «У Соболева не будет протекции в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно перспектив нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Никаких не будет протекций. Конкуренция серьезная в «Зените», - передает слова Орлова «РБ Спорт».
Напомним, что 27-летний центрфорвард сменил «Спартак» на «Зенит» в летнее трансферное окно. Соболев заключил с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
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