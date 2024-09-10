Орлов: «У Соболева не будет протекции в «Зените»

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Никаких не будет протекций. Конкуренция серьезная в «Зените», - передает слова Орлова «РБ Спорт».