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​Шунин: «Были разговоры о «Спартаке»

10 Сентября 2024 • 01:51 Комментировать

Экс-вратарь московского «Динамо» мог оказаться в «Спартаке» после истечения своего контракта с бело-голубыми, однако потенциальный переход сорвался. В результате Шунин стал свободным агентом, и остаётся в этом статусе и по сей день.

При этот, как признался Шунин, даже в случае конкретного предложения он не решился бы на переход - по крайней мере, тщательно не обдумав ситуацию.

- Разговоры о переходе в «Спартак», но не больше. Ничего конкретного. Я себя в футболке другого клуба, кроме «Динамо», представить не могу. Болельщики бы точно не поняли, - цитирует слова Шунина «Чемпионат».


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