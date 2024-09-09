Рианчо: «Удивлён переходу Миранчука в «Сьон»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о свежем переходе Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Воспитанник «Локомотива» перебрался в новый клуб в статусе свободного агента.

«Удивлен переходу, чемпионат Швейцарии не является классной европейской лигой. Но это может стать прыжком в какую‑нибудь крупную команду», - говорит Рианчо с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Сьон» представляет высший дивизион Швейцарии. С новым клубом Миранчук подписал контракт почти на два года – до середины лета 2026 года. Пару месяцев Антон был без команды после того, как летом покинул московский «Локомотив».